وفد لجنة إعلام النواب يشارك في ختام أسبوع “أهل مصر” بأسوان

اختتمت بمسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان، فعاليات الأسبوع الثقافي 29 لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع “أهل مصر”، بحضور الوفد البرلمانى من أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة وضحى عاصي نائبة حزب التجمع، والنواب منال هلال عصمت، عبدالفتاح زايد، ومنى محمد جمال الدين نائبة حزب حماة وطن.

أقيم حفل الختام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وشهد الختام د. غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور د. وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه فيلم تسجيلي عن الفعاليات التي تمت على مدار الأسبوع، ورحبت نائب محافظ أسوان بالحضور، ونقلت تحية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشيرة إلى أهمية مشروع أهل مصر وفعاليات الأسبوع وتنوعه في تعزيز قدرات الأطفال وزيادة وعيهم بالمشروعات القومية والتنموية التي تم تنفيذها أرض عاصمة الشباب والاقتصاد الثقافة الأفريقية.

وقدمت نائب المحافظ الشكر لوزيرة الثقافة للفعاليات الثقافية المتنوعة التي تقدم بأرض المحافظة، ولرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، للتنسيق والتعاون الكبير في البرامج المنفذة لخدمة أبناء المحافظات الحدودية.

وفي كلمته أوضح عمرو البسيوني رئيس الهيئة أن المواهب التي نتجت عن الأسبوع الثقافي تقف للمرة الأولى على المسرح، مؤكدا استمرار الهيئة في متابعة مواهب أطفال المحافظات الحدودية التي يقدمها المشروع ودعمها تحقيقا لرسالتها.

ووجه رئيس الهيئة الشكر لوزير الثقافة، لدعمها ورعايتها للمشروع وأنشطة الهيئة كافة، كما وجه الشكر لمحافظ أسوان على استضافة الفعاليات، وللزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ ومدربي الورش ومشرفي الأطفال.

وتضمنت فعاليات الختام عروضا متنوعة نتاج الورش الفنية منها عرض نتاج ورشة التمثيل مع الفنان ياسين الضوي بعنوان “المحبة”، وورشة صناعة الفيلم مع المخرج حامد سعيد وقدمت عرض بعنوان “لا للتنمر”، وقدمت ورشة السيناريو “صديقات للأبد”، مع السينارست وليد كمال، أعقبه عرض ورشة عرائس القفازات “القناعة كنز لا يفنى” مع المدرب ناصر عبد التواب، كما قدمت ورشة الشعر مجموعة من القصائد الشعرية تدريب الشاعر محمود الحلواني.

كما قدمت مجموعة من الأغاني لمواهب الأطفال المشاركين بورشة الموسيقى منها “عظيمة يا مصر، الليلة يا سمرة، كلمة حلوة وكلمتين، أهو ده اللي صار” تدريب الفنان ماهر كمال، أعقب ذلك أوبريت استعراضي بعنوان “أهل مصر” للتراث والفلكلور الذي تشتهر به كل محافظة من محافظات الحدودية.

وتفقد الحضور المعرض الفني نتاج الورش الفنية والحرفية والتراثية التي نفذت خلال الأسبوع الثقافي وهي ورش الإكسسوارات، الخيامية، الأركيت، إعادة التدوير، شنط الخرز، الجلود، والرسم بالموسيقى، الرسم على السيراميك، اصنع كتابك، شنط الشبك.

الأسبوع الثقافي شارك به 200 طفل من 6 محافظات حدودية وقدمت به 16 ورشة فنية وحرفية متنوعة، بالإضافة إلى جولات تثقيفية لمعالم أسوان الشهيرة ومشروعاتها القومية.

مشروع “أهل مصر” أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.