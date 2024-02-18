برلماني: رفع الحكومة سعر توريد القطن خطوة إيجابية لدعم المزارعين وزيادة الصادرات المصرية

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة برفع سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى،خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح ودعم المزارعين وتشجيع لزراعة القطن.

وأوضح نويصر: أن المزارعين كانون يعانون من انخفاض أسعار القطن في السنوات الأخيرة وهذا القرار سيوفر لهم عائدا عادلا ويضمن استمرار زراعة القطن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة القطن المصري وزيادة الصادرات من القطن المصري، وزيادة الاستثمارات في تصنيع المنتجات القطنية.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن قطاع القطن من أهم القطاعات الزراعية في مصر وله دور كبير في توفير العملات الأجنبية وخلق فرص العمل.

وتابع عضو مجلس النواب، أن دعم قطاع القطن أصبح ضروري لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

وأضاف النائب أحمد سعد نويصر، رفع سعر توريد قنطار القطن يستهدف دعم الفلاح المصري وزراعة القطن الذى تميزت به مصر منذ قديم الزمن، خاصة وأن زراعة القطن من الزراعات الصعبة التى تحتاج وقت طويل ومجهود شاق ولذلك يجب أن تكون النتيجة مجزية لهذا التعب.