ليفربول يكتسح برينتفورد بعد عودة محمد صلاح الذى انفرد برقم قياسي فى الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق ليفربول مضيفه برينتفورد في عقر داره، وأمطر شباكه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما أمس «السبت»، ضمن افتتاح الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز رباعية «الريدز» كل من اللاعبين، الأوروجوياني داروين نونيز، والأرجنتيني أليكسيس ماك اليستير، والمصري محمد صلاح، والهولندي كودي جاكبو، في الدقائق (35، 55، 68، 86) على الترتيب.

فيما سجل المهاجم إيفان توني هدف أصحاب الأرض الوحيد فى الدقيقة 75 من عمر اللقاء، الذي جرى على ملعب «جريفين بارك» بالعاصمة لندن.

وشارك محمد صلاح مع نهاية الشوط الأول لأول مرة بعد غيابه عن آخر 8 مباريات «للريدز»، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، التي أقيمت في كوت ديفوار، وتعرضه لإصابة خلال المباراة ضد غانا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

ويُعَد هذا الانتصار هو الثانى الذى يحققه فريق ليفربول على التوالي، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» بفارق 5 نقاط عن على حامل اللقب، مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة أمام فريق تشيلسي في قمة مباريات هذه الجولة أيضا.

فيما بقى فريق نادي بريندفورد في المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 25 نقطة.

وفى سياق آخر، حقق النجم المصري محمد صلاح رقما مميزا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه برينتفورد، حيث دخل صلاح الملعب في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بدلا من زميله المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا الذي تعرض لإصابة، حيث صنع الهدف الثاني «للريدز» فى الدقيقة 55، بتمريرة متقنة لزميله الأرجنتيني ألكسيس ماك اليستير، ثم أحرز «الفرعون» المصرى الهدف الثالث بنفسه فى الدقيقة 68، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقالت وكالة «أوبتا» للأرقام والإحصائيات، أن محمد صلاح سجل وصنع خلال 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد المتصدر واين روني (36)، والفرنسي تييري هنري (32)، وآلان شيرر (31) مباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في هز الشباك ضمن الدوري «البريمير ليج» خلال الموسم (2023-2024)، حيث أحرز 15 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.