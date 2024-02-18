زراعة الشيوخ تدعو لاستغلال مبادرة حياة كريمة فى النهوض بالصناعة المحلية بالقرى

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التصنيع الزراعى فى النهوض بمنظومة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن التصنيع الزراعى يتميز بتوافر المواد الخام وهى المحاصيل الزراعية، ويعد ذلك مدخل هام للصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ودعا الجبلى، إلى ضرورة إستغلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والريف المصرى، فى النهوض بالصناعة المحلية بالقرى، من خلال إنشاء مجمعات صناعية ومشروعات صغيرة تتناسب مع طبيعة كل قرية ومواردها، بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل وتحسين دخل ومعيشة المواطنين.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية، والتى تساعد بدورها فى توفير العمالة المؤهلة والماهرة فى قطاع الصناعة، بما يؤدى إلى تطوير الصناعة وزيادة جودة المنتج المحلى، متابعا، ذلك بالإضافة إلى تعظيم استخدام التكنولوجيا والبحث العلمى فى تطوير الصناعة، والتوسع فى الصناعات التكتولوجية.

واختتم الجبلى، كلمته بالجلسة العامة، بتأكيده على ضرورة تيسير الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية، وكافة الإجراءات التى تشجع المصنعين، على بدء استثمارات فى مختلف المجالات الصناعية.