 عضو بالشيوخ يطالب بتدخل السيسي لإنقاذ الصناعة

طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل مشكلة الصناعة التي باتت مرض مزمن ولم تستطع الحكومات معالجته ومن ثم فليس لنا غيره ملجأ بعد أن بات الملاذ الأخير لنا لحل المشكلات، موضحًا بأن الصناعة ليست غريبة علي المصريين فهي موجود منذ زمن الفراعنة، ولكن الآن أصبحت تعاني الأمرين.

وأضاف عبدالعزيز في كلمته بالجلسة العامة اليوم بأن الوزير أحمد سمير جاي على عملية تدمير سابقة ممنهجة وأصبحت الصناعة ماشيه بمنهج “اسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب” لأنه بقى في كلام حلو يتقال في البرامج والمؤتمرات وعلى أرض الواقع هناك قوي هادمة للصناعة.

وتابع النائب: كان لدينا صناعات قائمة مثل الغزل والنسيج تكفي للسوق المحلي لكن تم بيع أراضيها وتكهين مكنها، أيضًا صناعة الأسمدة، صناعة النقل في وادي حوف وحلوان والنصر للصناعات، جميعها كانت صناعات قائمة منتجة مربحة.