نائب التجمع يهاجم أحمد سمير ويؤكد: 34 ألف مصنع متعثر والوزير لم يقدم شيء

هاجم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب التجمع، وزير الصناعة أمام مجلس الشيوخ خلال مناقشة طلب مقدم من النائب تيسير مطر لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وقال نائب التجمع في كلمته: نحن نناقش استراتيجية الحكومة في قطاع الصناعة وهناك وزير جاء إلى منصبه منذ عام ونصف لم يقدم شيء أو يحرك ساكنًا أمام التقصير الشديد، ولم يقم الوزير حتى بزيارة مصنع واحد ولقاء الصناع والوقوف على مشاكلهم.

واستكمل نائب التجمع؛ نحن نناقش تحديات الصناعة المصرية ولدينا –بحسب التقديرات- 34 ألف و383 مصنع متعثر، منهم 8 آلاف مصنع يخص الصناعات الغذائية والمشروبات باستثمارات 300 مليار جنيه، 8222 مصنع خاص بالمنسوجات والغزل والنسيج بإجمالي 250 ألف عامل.

ووجه عضو مجلس الشيوخ تساؤلات لوزير الصناعة بشأن ما جاء على لسان نقيب الصناعيين بشأن تخفيض الصناع في مصر لإنتاجهم وتوقف بعض المصانع بسبب عدم القدرة على استيراد الخامات، والموقف السلبي الذي اتخذته الحكومة دون اتخاذ أي إجراء على صعيد تدبير العملة الأجنبية.

علاوة على أن التزامات الشركات سواء للتصدير أو للسوق المحلية كلها معرضة للخطر بسبب عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة، فضًلا عن أن كل المصانع تعاني الأزمة، لاسيما الصناعات الهندسية لأنها تعتمد اعتمادَا كليًا على الصناعات المغذية، والتي تتوقف تدريجيًا مع تفاقم الأزمة.