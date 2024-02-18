ديفيليه استعراضي في النيل.. برلمانيون يشهدون انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الـ11

شهدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الحادية عشرة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

من جانبها قالت النائبة ضحى عاصي عن حزب التجمع، إن هذا المهرجان يتميز بفكرة ترسخ لمكان نهر النيل شريان الحياة، كما يؤكد على فكرة النهر الرابط بين الثقافات والشعوب، وأوضحت النائبة أن وجود فرق أجنبية مع الفرق المصرية يدعم هذه الفكرة، كما أن الفرق الشعبية وهذا الديفلين يؤكد أن الهوية الفنية والثقافية من ملابس وموسيقى لكل شعب أرث يجب الحفاظ عليه وخاصة فى زمن العولمة.

وأشاد النائب نادر مصطفى بالمهرجان الذي يشارك فيها ١٥ فرقه شعبية مصرية وأجنبية، مؤكدًا أن مشاركة دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان يعبر عن مدى عراقة مصر وتاريخها الذي أبهر العالم، مشيرا إلى أن الفنون جزء من تاريخ ووجدان الشعب المصري.

وأوضح النائب عصمت زايد أن المهرجان رسالة واضحة لكل دول العالم أن مصر بلد الأمن والأمان والسلام ويعد هذا المهرجان لفته لتوحيد الثقافات وأن الفن مجمع الشعوب.

وأضافت النائبة منال هلال أن المهرجان رائع يظهر التنوع الثقافي للتراث الغير مادي بمصر، مشيرة إلى أن لكل محافظة طابع خاص وتنوع وثراء ملابس الفرق الموسيقية وتنوع في التراث الغنائي والآلات الموسيقية المميزة لكل الفرق إلا أنه ينقص الدعايات الكافية للمهرجان حيث انه غير مستغل بشكل جيد.

شهد انطلاق الفعاليات الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية،

شهد المهرجان عروض فنية على القوارب الشراعية بديفيليه استعراضي في النيل قدمت الفرق المصرية والأجنبية جانبا من عروضها الاستعراضية التي تعبر عن تراثها وهويتها، رافعين الأعلام وسط تفاعل من الجمهور على جانبي النيل.

المهرجان تشارك به 15 فرقة، منها 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، و10 فرق مصرية وهي الوادي وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد والأقصر وملوي.

حضر انطلاق الفعاليات عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، والفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية.