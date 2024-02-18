الخولي يحذر من “الجزر المنعزلة” داخل الحكومة ويطالب وزير الصناعة أن بتوليه شخصيًا مهمة الدفاع عن حقوق المصنعين

شدد النائب حسام الخولي على أهمية توافر قطع الغيار اللازمة لتشغيل الآلات والمعدات، وكذا الأجهزة المنزلية والكهربائية، لأن اختفائها يتسبب في مغالاة غير عادية من التجار والصناع مما ينعكس بدوره علي المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وحذر الخولي، من الجزر المنعزلة داخل الحكومة بعضها البعض، مشددا علي ضرورة أن يتولى وزير الصناعة بشخصه مهمة الدفاع عن حقوق المصنعين داخل الحكومة، و”يتخانق” علي حد وصفه لكي يحصل علي امتياز لهم.

وأكد على أهمية وجود “فقه الأولويات” في الاستيراد من الخارج بالتوازي مع الأولويات الصناعية لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها، قائلاً: “مش منطقي أن أجد مصانع لا تجد مواد خام ومستلزمات إنتاج، لكن ادخل أي سوبر ماركت أجد كل أنواع الشوكولاتة المستوردة.

ومن جانبه انتقد النائب أحمد قناوي، عدم وجود إستراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي كان يجب أن تتضمن الأولويات، والحوافز الاستثمارية، لاسيما في ظل منافسين بالمنطقة والتي بدأ المستثمر يذهب إليهم، قائلا: “الوزارة ما هي إلا لتيسير الأعمال ليس أكثر”.

وقال “قناوي”: إن رئيس هيئة التنمية الصناعية، هو المتهم الرئيسي، مشيراً إلي قيامه بزيارة عدد من المناطق علي مستوي الجمهورية وآخرها القليوبية، والمشكلات والقضايا التي لا تجد حلولا بذاتها، ومنها الوقت الطويل الذي تستغرقه التراخيص، والأسعار “غير المنطقية” في كثير من الأماكن حيث لا يتم التفرقة بين الأماكن النائية أو القريبة من الكتل السكانية، وتم تغيير 4 رؤساء لهيئة التنمية الصناعية، وتبين لنا أن العيب ليس في السواق، إنما العربية، مما دفع الدولة إلي تبني مبادرات مثل الرخصة الذهبية وابدأ.