التعادل السلبى يحسم لقاء إنبي وسموحة فى الدوري الممتاز

انتهت منذ قليل مباراة إنبي وسموحة، بالتعادل السلبي بين الفريقين فى المواجهة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء اليوم “الأحد”، بالجولة الـ “13” من الدوري المصري الممتاز.

جاءت السيطرة على مجريات اللعب فى المباراة من لاعبى سموحة في معظم فترات اللقاء، كما جاء تألق حارس إنبى عبدالرحمن سمير الذى حرم لاعبو الفريق السكندري من تسجيل هدف التقدم أمام الفريق البترولي.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق إنبي رصيده للنقطة 23، مدعما موقفع في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، فيما وصل رصيد فريق سموحة للنقطة 18 منفردا في المركز السادس.