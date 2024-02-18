البنك الأهلي وزد إف سى اكتفيا بالتعادل واقتسما نقطتى المباراة

تمكن فريق البنك الأهلي من خطف نقطة صعبة من مضيفه زد إف سى، وذلك من خلال مباراة الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

سجل لاعب زد إف سى أحمد عاطف، هدف التقدم لفريق زد فى الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، لينهى فريق زد الشوط الأول متقدمًا، فى لقاء متناقض حيث كان فريق البنك الأهلي هو الأكثر استحواذا على مجريات اللعب، خلال الـ 45 دقيقة الأولى.

وفى الشوط الثانى، كثف البنك الأهلى الضغط بغية ادراك التعادل، وتثنى له ذلك عن طريق اللاعب محمد رضا لاعب زد “هدف ذاتى” بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقاط بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 2 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19، فيما جاء زد إف سى المركز الثانى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 6 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12.