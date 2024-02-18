أبوشقة: مذكرة مصر لمحكمة العدل وثيقة قانونية لمحاكمة إسرائيل

أكد المستشار بهاء ابوشقـة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيكون لها دور كبير في كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها أمام الرأي العام العالمي، ويؤكد أن الرئيس السيسي والمصريين علي قلب رجل واحد في الحفـاظ علي الحقوق المشـروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أبوشقة؛ أنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية من صميم اخصاصها النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومنها قتل المدنيين والابادة الجماعيه للشعب الفلسطيني، والمذكرة المصرية المقدمة للمحكمة لكي تترافع أمامها مظهرة الجوانب القانونية المؤثمة دوليًا وتشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأبدى أبوشقة استعداده في المشاركة في المذكرة القانونية التي ستقدمها مصر والمرافعة فيها أمام العدل الدولية لكشف الجرائم الجرائم وتفنيدها، مؤكدًا بأن جرائم إسرائيل من ابشع الجرائم في التاريخ وفاقت جرائم النازية والمغول والتتار.

ولفت وكيل الشيوخ إلى أن المرافعة لابد وأن تتم فيها اتهام صريح ومباشر للمسئولين الإسرائيلين المشاركين في قتل المدنين والأطفال ولاسيما أن المبادئ القانونية المستقرة وفقًا، للقانون الدولي لا تسقط بالتقادم، وأن الاحتلال مهما طال أمده لا يترتب أي حقوق سيادة ومن ثم بات وجود إسرائيل غير قانوني مهما طال الظلم.

وتابع أبوشقة؛ أن الهدف من المذكرة هو أن نكون أمام وثيقة قانونية دولية تكشف الجرائم الإسرائيلية وتحاكم المسئولين، ومهما تتذرع إسرائيل باي من الحجج فإن قواعد الحرب أصلًا تجرم قتل المدنين والأطفال والنساء.

وشدد أبوشقة بأن الـ105 مليون مواطن خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية في اتخاذ ماتراة مناسبًا للدفاع عن الأمن القومي المصري، وكذلك الحفاظ علي القضيه الفلسطينية، ورفض التهجير.