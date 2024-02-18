الخطيب يزور نادي الزمالك.. والأبيض يثمّن زيارة إدارة الأهلي المنتظرة

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن خطوة استثنائية بزيارة مجلس الإدارة لنادي الزمالك غدا الإثنين، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها مسبقا من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وسيزور محمود الخطيب مقر نادي الزمالك لأول مرة منذ رئاسته القلعة الحمراء أواخر عام 2017.

وكان النادى الأهلي قد أشار في بيان رسمى أن هذه الزيارة الودية تأتى ترسيخا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال

وأضاف كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي – رحمة الله عليه ـ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

وأشار البيان: “العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائما حاضرة في كل زمان ومكان وكلاهما يحمل تقديرا كبيرا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية”.

واختتم بيان الأهلي بأن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.

من جهته، رد مجلس إدارة نادي الزمالك ببيانا يثمن فيه استجابة مجلس إدارة الأهلي للدعوة بزيارة مقر النادي، والتي من المقرر أن تتم غدا “الإثنين”.

بيان الزمالك جاء فيه: “يُثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غداً الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال”.

وتابع البيان: “ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقاً من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشياً مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد”.

وأضاف بيان الزمالك: “ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة”.