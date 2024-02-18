التضامن تعلن بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة سوهاج

أعلنت ” نيفين القباج” وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج ،ومن المقرر أن يستفيد من المركز سنويا قرابة 5 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة ،وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية .

ووجهت ” القباج” بتجهيز جميع مراكز العزيمة الجديدة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،والمقرر افتتاحها قريبا بكافة المستلزمات وتوفير الخدمات العلاجية وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة حيث من المقرر افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال الفترة المقبلة في محافظات ” الجيزة وقنا والشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان”

من جانبه أوضح الدكتور “عمرو عثمان” مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مركز العزيمة الجديد بمحافظة سوهاج يتضمن 3 عيادات خارجية لاستقبال المرضى ، وحجز داخلى ، كما يتضمن المركز أيضًا خدمات سحب السموم والتأهيل ، صالة جيم ، مكتبة ، مسرح ، قاعات تدريب ، أنشطة رياضية ، تنس طاولة ، بلياردو، قاعة كمبيوتر ، أنشطة فنية ، ملعب كرة قدم ، ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى ، كما يوفر المركز ما يقرب من 80 فرصة عمل لأبناء محافظة سوهاج ،كما أن جميع أعمال الأثاث الخاصة بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان .

وأفاد تقرير أعده الصندوق عن مجهودات الخط الساخن “16023” على مدار عام 2023 إنه تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألف و450 مريض ” جديد ومتابعة ” ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة خلال العام الجارى ،ومن المقرر خلال 3 سنوات قادمة سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية ،وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.38% بينما بلغت نسبة الإناث 3.62% بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة ،ولذلك تم تخصيص عدد من الأسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث