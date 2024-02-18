فوجئوا بانقطاع الكهرباء فى معابد أسوان.. نواب يطالبون رئيس الوزراء بمنع قطع التيار عن المناطق السياحية والأثرية

طالب الوفد البرلمانى من أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار رئيس الوزراء ووزيرى الآثار والسياحة والكهرباء ومحافظ أسوان، بعدم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية والأثرية فى إطار خطة الحكومة لتخفيف الأحمال.

وأضاف الوفد البرلمانى عن لجنة الإعلام أن أنقطاع الكهرباء عن المناطق الأثرية يصدر صورة سلبية لمصر أمام السياح الأجانب، خاصة وأن السياحة من أهم مصادر الدخل القومى.

وأوضح وفد لجنة الإعلام أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ذكر فى تصريحات سابقة معلنا رفضة لقطع التيار الكهربائي على المناطق السياحية قائلا “هناك سياحة خارجية ستأتي إلى مصر وهناك سياح يدفعون بالعملة الصعبة وهذا مصدر دخل رئيسي للدولة المصرية وإذا قطعنا التيار الكهربائي عن المناطق الساحلية فإن السائح لن يأتي”.

وطالب وفد النواب محافظ أسوان بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، موضحين أن الأمر لايعني محافظة بعينها ،ولكن لابد من قيام مجلس الوزراء بتعميم المنشور الخاص بالجهات والاجهزة الممنوع عنها انقاطع الكهرباء

يذكر أن وفد مجلس النواب فوجىء بإنقطاع التيار الكهربائي عن معابد فيله والمعابد الاخرى ووضعها ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء مما يتسبب فى انزعاج السياح الاجانب حيث أن المواقع الاثرية بها أماكن داخليه مظلمة.

ضم الوفد النواب؛ ضحى عاصي عن حزب التجمع، منال هلال، عصمت زايد، منى عمر، ونادر مصطفى.