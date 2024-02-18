صحة الشيوخ توصي بسرعة إدراج المستلزمات الطبية لمستشفى الرمد الإسكندرية

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب د. على مهران رئيس اللجنة، وبحضور د. حسين خضير وكيل اللجنة، د .عمرو حجاب وكيل اللجنة، الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة؛ لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبرى أبو ابراهيم بشأن: “سرعة تلبية احتياجات مستشفى الرمد العام بالإسكندرية من الأجهزة الطبية”.

وأوضح النائب محمد صبري أبو ابراهيم مقدم الاقتراح برغبة أن مستشفى الرمد العام بالإسكندرية هي إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان وتحتل أهمية كبيرة ليست بالنسبة لمحافظة الإسكندرية فحسب وانما للمحافظات المجاورة أيضاً وذلك لكونها المستشفى الوحيدة المتخصصة في مجال جراحات العيون وتبلغ سعتها حالياً 60 سرير داخلي و 6 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات صغرى وطوارئ و14 عيادة خارجية تخصصية رمد وليزر، وإعاقات بصريه، بالإضافة إلى عيادة تنظيم أسرة، وأسنان، وباطنة، ومركز لعلاج داء السكري، ونظراً لما تقدمه هذه المستشفى من خدمات طبية وعمليات جراحية بأسعار رمزية لمحدودي الدخل، يبلغ عدد المترددين عليها شهرياً ما يقرب من 20 ألف حالة شهرياً علاوة على 800 عملية جراحية بالإضافة إلى 1500 نظاره شهرياً، وحتى تتمكن المستشفى من القيام بدورها في تقديم الخدمات الصحية للمرضى على اكمل وجه.

وطالب مقدم الاقتراح برغبة بتوفير ميكروسكوب جراحي لعمليات الرمد، وجهاز إزالة مياه بيضاء (فاكو)، وجهاز u/s موجات صوتية للرمد، وعدد (5) مصباح شقی slit lamp‏، وجهاز ياج ليزر yag‏، وكذلك جهاز أرجون ليزر argon‏، بالإضافة إلى سوفت وير لجهاز oct الخاص بالـ angio‏، وذلك على وجه السرعة نظراً للحاجة الشديدة إليها.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية الصحية أنه يوجد مشكلة في توفير الكاسيتات بسب الاستيراد في ظل ما يوجهه من تحديات لتدبير العملة الأجنبية، وأن الأجهزة الطبية تحتاج إلى تحديث بصورة دورية، وأن الوزارة لا تعارض فى ذلك، وهذا من حق الأطباء ونتفهم تلك المطالب.

وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير المستلزمات الطبية بشكل كبير لذلك يتم تأجل توفير الأجهزة بصورة أقل، حيث أن المستلزمات الطبية لها الضرورة القصوى لدى الوزارة، لضمان استمرارها على تقديم الخدمة الطبية للمرضى وتقليل قوائم الانتظار، وأنه منذ شهر نوفمبر 2023 قامت الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني بشراء العديد من المستلزمات الطبية لإرسالها إلى قطاع غزة، مما أسفر ذلك عن نقص شديد لتلك المستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة غادة ندا ،مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه يوجد مشكلة في الأجهزة الموجودة بالفعل وتحتاج إلى تحديث بأجهزة حديثة، وفيما يخص الأجهزة المطلوبة لمستشفى رمد الإسكندرية كلها متوفرة ما عدا جهاز (yag‏)، وباستثناء ذلك كل المطلوب هو تحديث للأجهزة.

ومن جانبهم أشار اعضاء اللجنه إلى أنه من الممكن الاستفادة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالتعاقد معه بدلاً من شراء الأجهزة لحين توافرها بوزارة الصحة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة ،سرعة إدراج احتياجات مستشفى الرمد العام بالإسكندرية من الأجهزة الطبية ووضعها على قائمة أولويات وزارة الصحة والسكان بكافة مستشفيات الرمد على مستوى الجمهورية.