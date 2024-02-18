الآثار تستجيب لتوصيات النواب بإنشاء مظلات ودورات مياه بمعبد فيله

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام منطقه اثار اسوان والنوبة ، أن معابد فيله بأسوان تم انقاذه بواسطة اليونسكو ونقل المعابد من جزيرة فيله لجزيرة ايجليكا.

وأضاف “سعيد” خلال زيارة تفقدية للمعابد للوفد البرلمانى من أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب: أن المعبد يقع جنوب خزان اسوان ويضم الجزيرة معبد ايزيس ومعبد حتحور وكشك تراجان وبوابة هادريان ومقصورة نختنبو ومقياس للنيل .

وأوضح “سعيد” أنه تم إجراء تطوير حديث داخل المعبد وخلال الشهر القادم سننتهى من إنشاء البوابات الالكترونية وجاري تركيب كاميرات مراقبه داخل وخارج المعبد للحفاظ على الأثر وحماية الزوار وتركيب كشافات إنارة لزيادة كفاءة الإضاءة وتطوير الكافتيريا الخاصة بالمعبد واظهارها بالمظهر اللائق امام السائحين وتم تركيب مظلات لحماية الزوار من أشعة الشمس وكذلك مقاعد جلوس لكبار السن، كما تم تركيب لوحات إرشادية لشرح اجزاء المعبد علي حده وتقليم الأشجار.

وأوضح شاذلي علي عبدالعظيم مدير أثار أسوان ومحمود عبداللاه مدير معابد فيله أنه تم إزالة المخلفات لإظهار بانوراما المنطقه الاثرية، كما أنه جاري إنشاء غرفة تذاكر أمام المعبد من الداخل لاستيعاب أعداد الزائرين وتخفيف الضغط علي الشباك الخارجي.

وتم العمل بمنظومة التحول الرقمي لطبع تذاكر الدخول بواسطه كارت الفيزا وشراء تذاكر اونلاين، وجاري تركيب بوابات كنترول داخلية أمام المعبد للتحكم في أعداد الزائرين للمعبد.

وأشادت النائبة ضحى عاصى نائبة التجمع، بالتطوير الذى لحق بمعبد فيله، والاستجابة لتوصيات لجنة الإعلام مايؤدى إلى تخفيف الزحام على شباك التذاكر، مطالبة باستمرار فتح منفذين لتحصيل التذاكر ،والاهتمام بالمناطق الأثرية باعتبارها مصدر من مصادر الدخل القومى.

من جانبه قال النائب نادر مصطفي إن معبد فيلة، معبد فريد من نوعه حيث يقع على جزيرة وسط مياه النيل كانت المشتى الخاص بالالهه ايزيس عندما كانت تأتى لزيارة قبر زوجها اوزاريس.

وكشف النواب إنه تم الاستجابة لتوصيات اللجنة السابقة بشأن توفير الخدمات اللائقة بالمواقع والمعابد الأثرية ومنها معبد فيله حيث تم إقامة مظلات للسائحين وكبار السن جارى زيادة اعدادها، بالاضافة إلى إنشاء دورات مياه جيده وكافيتريا وتلك استجابة للتوصيات التى طالبت بها اللجنه عقب زيارتها الأخيرة مشددا على ضرورة تعميم توفير كافة الخدمات بالشكل اللائق لزوار كافة المناطق الاثريه والسياحية.

وأوضحت النائبة منى عمر نائبة حماة وطن أن موقع معبد فيلة رائع حيث يطل على جزيرة اجيليكا المطلة على نهر النيل هذا الموقع الذي يبعد حوالي ٥٠٠ متر عن موقعه القديم، واضافت أن هذا المعبد بنقوشه التي ترجع للعصرين البطلمي والروماني يقف شاهدا على عظمة الحضارة المصرية.

مشيرة إلى أنه تلاحظ زيادة أعداد السائحين الأجانب في أسوان هذا العام ودخول جنسيات جديدة مثل السائحين الصينيين وهو مايبشر بتنامي الدخل القومي من السياحة الأمر الذي سوف يكون له مردوده الإيجابي على الاقتصاد.

وشدد النائب عصمت زايد على ضرورة سرعة الانتهاء من تطوير المعبد بشكل كامل وإفتتاح شباك التذاكر الداخلى ،مع عدم إلغاء شباك التذاكر الخارجي، حيث أن المتحف فى منطقة مفتوحة من جميع الجهات داخل الجزيرة ومن الممن وصول المراكب إليه دون المرور على مدخل المعبد من الطريق البرى،ووجود شباكين يخفف الزحام ويصبح قيمة مضافه لعدم تهرب زائر من دفع التذاكر.

وأكدت النائبة منال هلال يعتبر معبد فيلة، الذى بدأ تشييده فى عهد الملك بطليموس الثانى، وساهم فى بنائه العديد من الملوك البطالمة، والذى خصص لعبادة الإلهة إيزيس، هو المعبد الرئيسى فى الجزيرة، بالإضافة للعديد من المعابد، منها معبد حتحور، ومعبد حورس مشددة على ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية باعتبارها مصدر دخل قومى ،ومؤكدة أن دخول المعبد فى خطة تخفيف أحمال الكهرباء كارثه بكافة المقاييس ويؤثر على إيراداته ويؤثر على السياحة.

حضر الزيارة النائبة ريهام عبدالنبي والنائب جابر ابوخليل عن محافظة أسوان والنائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب.