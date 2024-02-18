بيراميدز يخطف فوزًا ثمينًا من زعيم الثغر بهدف دون رد

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، فى منافسات الجولة الثالثة عشرة من جولات الدوري الممتاز، باقتناص السماوى لنقاط المباراة الثلاث من زعيم الثغر وفوزه بهدف دون مقابل.

بدأت المباراة بشكل قوي من الجانبين، خاصة من فريق بيراميدزالذي هدد مرمى فريق زعيم الثغر مبكرًا، وبالتحديد فرصة محمد رضا بوبو التي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 5 من بداية اللقاء.

وبعد 4 دقائق يتمكن محمد رضا بوبو من تعويض الفرصة الأولى، وبالتحديد في الدقيقة 9 عندما سجل هدفًا أول في المباراة، قبل أن يُلغيه الحكم بسبب التسلل.

وحاول فريق بيراميدز في الوقت المتبقي من الشوط أن يُحرز الهدف الأول، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني من المباراة تواصلت محاولات بيراميدز من أجل التقدم وخطف نقاط المباراة، إلى أن يحرز لاعب بيراميدز أحمد سامي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74 من زمن المباراة، بعد تمريرة محمد الشيبي، ليستمر في التقدم حتى نهاية اللقاء محققًا الفوز الأول تحت قيادة المدرب كرونوسلاف يورشيتش.

وبهذه النتيجة، رفع نادي السماوى رصيده من النقاط إلى النقطة 21، فى المركز الثالث على حساب غريمه زعيم الثغر، الذي تراجع للمركز الرابع بعد أن توقف رصيده عند النقطة 19.