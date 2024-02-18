صحة الشيوخ توصي بالتوسع فى منظومة التشخيص والعلاج عن بُعد

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، وبحضور د .عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة وبحضور ممثلي الحكومة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى بشأن: “التوسع فى منظومة التشخيص والعلاج

وأوضح النائب علاء الدين مصطفى مقدم الاقتراح برغبة أن تقنيات العلاج والتشخيص عن بعد تعتبر من أبرز الابتكارات التي غيرت ملامح قطاع الصحة والخدمات العلاجية، بتوفير حلولاً متطورة للتخصصات التقليدية المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية ،مما يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة.

كما أشار النائب إلى أنه في سبتمبر 2023 أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة التشخيص عن بعد (Telemedicine): بطاقة ١٥٠ وحدة للتشخيص، ضمن الـ ٣٠٠ وحدة المستهدف إنشاؤها بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، و للتسهيل على المرضى، وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه تحديات متعددة في تطبيق وتوسيع نطاق العلاج والتشخيص عن بعد والذي يتطلب وجود بنية تحتية تكنولوجية متقدمة موثوقة ومحمية من الاختراقات السيبرانية، بما يوفر خصوصية للبيانات الصحية للمرضى.

وطالب مقدم الاقتراح برغبة بضرورة تأمين التمويل الكافي لتغطية تكاليف تطوير وصيانة تلك الأنظمة بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية والفنية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث القوانين والتشريعات لتنظيم ممارسات العلاج والتشخيص عن بعد، وضمان توافقها مع الأخلاقيات الطبية والمعايير الدولية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية الصحية ، أن خريطة توزيع خدمة التشخيص عن بعد بدأت خلال النصف الثانى من عام 2023 وأصبحت ضمن المبادرات الرئاسية بداية من عام 2024، حيث أنها أسفرت عن تحقيق العديد من الإنجازات مثل التشخيص عن بعد بمستشفيات قطاع الرعاية العلاجية بحافظات الجمهورية لعدد 113 وحدة متطورة تم تركيبها وتشغيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن إجمالى أعداد المناظرات التي تم الاستفادة منها 21893 مناظرة، وأيضاً شملت المبادرة العديد من التخصصات الحرجة ،ونعمل على التوسع في خدمة التشخيص والعلاج عن بعد خلال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وانطلاقاً من الأهمية القصوى لخدمة التشخيص عن بعد، واندلاع الحرب الغاشمة على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة بالقرب من الأراضي المصرية، وبالتنسيق مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى تم إدخال الخدمة بمستشفيات محافظة شمال سيناء لخدمة أهالينا من مصابي غزة وكذلك أهالينا من محافظة شمال سيناء .

وأوضح أنه تم إدخال الخدمة بالعديد من المحافظات النائية ومنها محافظة الوادى الجديد، ومرسى مطروح، والعديد من محافظات الجمهورية ومنها محافظة كفر الشيخ، ودمياط، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم.

فيما اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن يتم التوسع في دراسة التشخيص والعلاج عن بعد في كليات الطب وتطوير المناهج لمواكبة كل ما هو جديد من خلال (الموديولز) المطبق بكليات الطب على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالتوسع فى منظومة التشخيص والعلاج عن بعد في التخصصات التي يسهل تطبيق ذلك فيها استعداداً لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي.