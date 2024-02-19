جلسة ودية بين حسين لبيب والخطيب فى مقر نادي الزمالك

وصل مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسه محمود الخطيب، إلى مقر نادي الزمالك اليوم «الإثنين»، لزيارة إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب، الذى حرص على استقبال مجلس إدارة الأهلي في مقر الأبيض، وقام باصطحابه إلى المبنى الاجتماعي، حيث عُقدت جلسة ودية بين جميع الأطراف.

وكان فى انتظار محمود الخطيب ومجلس إدارة القلعة الحمراء، أعضاء مجلس الزمالك الذين تواجدوا منذ صباح اليوم داخل مقر النادي، من أجل متابعة الترتيبات الخاصة باستقبال مجلس الأهلي، وتم تحديد مسار الزيارة منذ دخول الضيوف وحتى المغادرة.

وتُعد هذه الزيارة الرسمية هى الأولى لرئيس الأهلي إلى نادي الزمالك وجاءت بناء على دعوة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب عقب فوزه ومجلسه في الانتخابات الماضية.

وعقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، جلسة ودية مع رئيس نادى الزمالك حسين لبيب، خلال زيارة إدارة الأحمر إلى مقر الأبيض.