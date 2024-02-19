«اتفاق مبدئي».. أمم إفريقيا تُقام فى صيف 2025 بالمغرب

ذكر مصدر لوكالة «فرانس برس» اليوم «الإثنين»، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ«كاف»، استقرّ بصورة مبدئية على ميعاد مقترح لتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم المقررة عام 2025 والتى ستُقام بالمغرب، في شهري يوليو وأغسطس.

وكشف مسئول في لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي عن «اتفاق مبدئي بين كاف والاتحاد المغربي لإقامة البطولة في صيف 2025، وتحديدًا في شهري يوليو وأغسطس».

وأكد المسئول أن الموعد تم الاتفاق عليه برعاية الاتحاد الدولي الـ«فيفا»، وذلك بعد مشاورات بدأت منذ عدة أشهر وبلغت ذروتها خلال إقامة النسخة الأخيرة من البطولة، التي اختتمت هذا الشهر في كوت ديفوار، وأن الموعد المقترح حالياً في الفترة من 20 يوليو إلى 16 أو 17 أغسطس 2025.

ويُذكر أن إقامة البطولة في يناير وفبراير لا تترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعد اعتماد التواريخ التي وافق عليها الـ«فيفا» لتصفيات مونديال 2026.

في حين أن تنظيمها في يونيو ومطلع يوليو، سيتعارض مع مونديال الأندية الموسّع الذي ينظّمه الـ«فيفا»، في الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو بمشاركة 32 فريقاً بينها 4 أندية إفريقية.

وكان الاتحاد المغربي، قد كشف مطلع فبراير الجاري على هامش إعلان تجديد الثقة في مدرب المنتخب وليد الركراكي، أن البطولة ستقام صيف 2025.

وقد ناقش الاتحاد الإفريقي مقترحاً بتأجيل البطولة عامين لتستضيف المغرب نسخة 2027 على أن تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نسخة 2029، لكن المقترح تم رفضه تماماً. كما أن المغرب أبدت الرغبة في استضافة البطولة في فصل الصيف.

وكانت المغرب قد فازت بحق استضافة البطولة في سبتمبر الماضي، بعد انسحاب ملف الجزائر وآخر مشترك لنيجيريا وبنين. وسبق للمغرب أن فاز بحق استضافة نسخة 2015، لكنه طلب تأجيلها بسبب تفشي وباء إيبولا، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى سحبها منه.

كما شارك مسؤولو الـ«فيفا» في المفاوضات، حرصاً منهم على التأكيد على أهمية مشاركة الفرق الإفريقية الأربعة التي تتأهل لكأس العالم للأندية بكامل عناصرها في البطولة التي يوليها فيفا اهتماماً كبيراً.

وضمن الأهلي المصري والوداد المغربي المشاركة في البطولة التي تقام بمشاركة 32 نادياً، بينما يتحدّد الطرفان الآخران عقب نهاية نسخة دوري أبطال إفريقيا الجارية حاليا.