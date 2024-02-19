وفد صحة النواب يتفقد مستشفى رمد أسوان ويستمع لشكاوى المواطنين والطاقم الطبي

تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبدالحميد اليوم مستشفي رمد أسوان ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واستقبل الدكتور تامر أحمد علي مدير مستشفى رمد أسوان والدكتور إيهاب عماد حنفي مدير فرع هيئة الرعاية في أسوان ورحاب علي مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومن ديوان عام المحافظة ايرين وديع نائب مدير العلاقات العامة، واصطحبوا الوفد البرلماني في جولة تفقدية لأقسام المستشفي المكون من 4 طوابق وتشمل الطوارئ والعيادات الخارجية وقسم الأشعة والمعامل وقسم العمليات والعناية والقسم الداخلي واستراحة الأطباء والصيدلية.

واستمع الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب للمواطنين بمستشفي الرمد للوقوف علي مدى الخدمة المقدمة إليهم ومدي رضاهم عنها لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل كما استمع الوفد للطاقم الطبي لرمد أسوان للوقوف علي جاهريه الأقسام بعد تفقد سكن الأطباء وقسم العمليات.

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قام بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان اليوم لمتابعة استعدادات المحافظة في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة

ويضم الوفد البرلماني النواب: سهير عبدالحميد، محمود العزب، مكرم رضوان، ميرفت عبدالعظيم، راوية مختار، جمان عمارة، محمود أبوالخير ونواب محافظة أسوان النائب علي البدري خالد رضوان والنائبة ريهام عبد النبي.