عبدالعال يهاجم الحكومة ويؤكد: لا يمكن أن يكون هناك تنمية بدون صناعة

هاجم النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الحكومة بسبب ما يعانيه الاقتصاد المصري الفترة الأخيرة، وقال: إن المشكلة في قطاع الصناعة أن يكون لدى الحكومة والقائمين على القرار الاقتصادي في مصر قناعة أولًا بأن الصناعة وفقًا للدراسات الأكاديمية أو التطبيقية أو التقارير الدولية -التي يؤمنوا بها- لا يمكن أن يكون هناك تنمية بدون صناعة، وبالتالي من غير المتخيل أن نصل بعد كل هذه السنوات مدفوع في النمو بقطاع العقارات وتجارة الواردات والاستهلاك المحلي، وبالتالي فالمشاكل التي تعيق الصناعة يعلمها جيدًا وزير الصناعة، باعتباره رجل صناعة أولًا، كما أن الوزير الحالي كان رئيسًا للجنة الاقتصادية البرلمانية قبل أن يكون وزيرًا، وأصدر مجموعة من التشريعات لدعم الصناعة، إذن السؤال لوزير الصناعة وكافة وزراء الحكومة: ما هو العائق أمام الصناعة؟

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ طلب استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، وقال عبدالعال: إن المناقشة تندرج ضمن سلسلة من الموضوعات القطاعية التي بدأ مجلس الشيوخ مناقشتها وصولًا لتوصيات وحلول حولها.

وتابع رئيس حزب التجمع كلمته: في تقدري أن الحكومة غير قادرة على الاقتصاد المصري وتخطي عقبته، وبالتالي لديها فشل في الإنتاج وإدارته واقتراح التشريعات المناسبة لذلك وتعديل اللازمة منها لدعم الصناعة.