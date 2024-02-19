بعد الزيارة التاريخية.. وزير الرياضة يشيد بمبادرة قطبي الكرة المصرية

قدم وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، الشكر والتقدير والامتنان، لمجلسى إدارة الأهلي والزمالك على المبادرة الوطنية بين الطرفين، والتى تهدُف فى المقام الأول إلى خلق أجواء رياضية تنافسية شريفة، مع وجود كل الاحترام والتقدير لكلا الجانبين.

ويأتي ذلك بعد تلبية مجلس إدارة النادي الأهلي، دعوة مجلس إدارة الزمالك لزيارة القلعة البيضاء، في علاقة ودية، قبل أن يُقابلها الأحمر بدعوة مماثلة.

الدكتور أشرف صبحى، أكد أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلي نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وحضور كامل مجلسى الإدارة، إن دل على شىء فإنما يدل على بدأ عهد جديد للرياضة المصرية، ويصب في الصالح العام بما يخدم منتخبنا الوطني في المقام الأول.

وأشاد وزير الرياضة بالأجواء الإيجابية التي شهدتها زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى نادي الزمالك، وتجسيدًا وتأكيدا على المضي قدمًا في ذلك في المراحل المقبلة من عمر علاقة الناديين.

وفي نفس السياق، منح حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، درع تذكاري يحمل اسم نائب رئيس الأهلي الراحل العامري فاروق ، للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء على هامش زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء ظهر اليوم الاثنين.

وبعدها منح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، شعار ناديه ودرع الأحمر إلى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، توطيدًا للعلاقات الطيبة.