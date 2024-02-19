قبل معسكر مارس لمنتخب «الفراعنة».. تكليف جديد من حسام حسن لـ«الجهاز المعاون»

فى اطار استعداد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن للمرحلة المقبلة، وخوض معسكر ودي فى الإمارات يقام مارس المقبل، وكذلك خوض تصفيات كأس العالم 2026، كلف حسام حسن الجهاز المعاون والذى يضم كلا من طارق سليمان ومحمد عبد الواحد وسعفان الصغير، بتجهيز تقرير عن اللاعبين المصابين من القوام الأساسي لمنتخب مصر، إلى جانب لاعبي الأهلي والزمالك تحديدًا، للوقوف على حالة جميع اللاعبين قبل اختيارات معسكر مارس.

ويُذكر أن منتخب مصر الأول، يستعد لمواجهات قوية في مارس ضمن المعسكر الودي لمشاركة في البطولة المقامة بالإمارات بمشاركة كل من تونس ونيوزلندا وكرواتيا.

وسيحضر المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بصحبة جهازه المعاون، اليوم «الاثنين» مباراة الزمالك والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز، لمتابعة اللاعبين قبل المعسكر المقبل في شهر مارس.

ويرغب المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، في التواصل مع مدربي الأندية المصرية خلال المرحلة المقبلة، وفتح خطوط اتصال من أجل بدء خطوات متابعة اللاعبين عن قرب وعن حالتهم البدنية والفنية.

وكان حسام حسن، قد بدأ أولى متابعاته بشكل رسمي للاعبي الكرة المصرية أمس «الأحد»، بحضوره مباريات الدوري الممتاز، وكانت أولى المباريات لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري، فى مباريات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.