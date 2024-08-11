مودرن فيوتشر يتعادل إيجابيا مع ذئاب الجبل بهدفين لكل فريق

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، المواجهة التى أقيمت اليوم “الإثنين” على ملعب استاد القاهرة، بين فريقى مودرن فيوتشر ونظيره فريق ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت أهداف اللقاء كلها في الشوط الأول من اللقاء، حينما تقدم فريق مودرن فيوتشر عن طريق اللاعب علي زعزع في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول من المباراة، قبل أن يتعادل المقاولون العرب عن طريق اللاعب محمد سالم في الدقيقة 33 من نفس الشوط، وفى الدقيقة 36 يعود لاعب مودرن فيوتشر أحمد عاطف ليحرز هدف التقدم لفريقه، وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، يحرز لاعب ذئاب الجبل جوزيف أوشايا هدف التعادل لفريقه عن طريق ركلة جزاء.

وقد ألغى حكم المباراة هدفا لفريق فيوتشر في الدقيقة 31 سجله أحمد عاطف، بدعوى التسلل بعد الرجوع لتقنية “VAR”.

وبهذه النتيجة رفع مودرن فيوتشر رصيده للنقطة 14 ليظل في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، كما رفع المقاولون العرب رصيده للنقطة 8 في المركز السادس عشر.