وفد الشون الصحية بالبرلمان يتفقد مستشفى أسوان التخصصي ووحدة طب ومركز أسرة السيل والجزيرة

اختتم الوفد البرلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتورة سهير عبدالحميد زياراته في اليوم الأول من برنامج زياراته الميدانية، في محافظة أسوان، وتفقد الوفد مستشفى أسوان التخصصي ضمن الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرًا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واستقبل الدكتور أشرف حماد مدير مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدية الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب في جولة تفقدية في المستشفى وأقسامها والتي تتكون من 6 طوابق تشمل الطواريء والاستقبال، جراحات العظام، وجراحات الوجه، الفكين، جراحات المخ والأعصاب، الجراحات العامة، قسم التخدير، المعامل، بنك الدم، طب الأطفال والباطنة العامة، العلاج الطبيعي، الأسنان، والعناية المركزة، وحدة الغسيل الكلوي، قسم القلب، وقسم الأشعة.

كما تفقد الوفد البرلماني مركز طب أسرة السيل ووحدة أسرة جزيرة أسوان، واستمعوا لشرح وافي عن أعمال مركز طب الأسرة من قبل مديري المركز والوحدة للوقوف علي طلبات المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي الشامل واستمع الوفد البرلماني لمطالب الأهالي المترددين علي وحدات ومراكز طب الأسرة في توفير تخصصات أخرى تخدم المواطنين.

ويضم الوفد البرلماني النواب: سهير عبدالحميد، محمود العزب، مكرم رضوان، ميرفت عبدالعظيم، راوية مختار، جمان عمارة، محمود أبوالخير ونواب محافظة أسوان النائب علي البدري خالد رضوان والنائبة ريهام عبدالنبي.