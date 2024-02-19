قيمتها 500 مليون جنيه.. شباب النواب توصي بسرعة استخراج رخصة هدم أرض ستاد الغردقة لإنشاء القرية الأولمبية

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، مسئولي محافظة البحر الأحمر بسرعة إصدار رخصة هدم المباني المقامة، على أرض ستاد الغردقة، وذلك لبيعها للمستثمرين، والاستفادة من أموالها في إنشاء قرية أولمبية متكاملة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجنة الشباب، اليوم الاثنين، لمحافظة البحر الأحمر، والتي تستمر لمدة ٤ أيام، للوقوف علي المشكلات التي تواجه مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة.

واستمعت اللجنة الي شرح واف من فراج عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر الذي أكد أن أرض ستاد الغردقة ارض منخفضة وارتفعت السيول عليها وغطت المباني، وهو ما دفع المديرية لتقديم مقترح باستبدال الأرض من خلال بيعها وإنشاء قرية أولمبية علي مساحة أخرى.

وأوضح أن البحر الأحمر هي المحافظة الوحيدة التي لا تملك ستاذ رياضي، ومقترح بيع أرض الاستاد الحالية فرصة لتوفير موارد مالية لإقامة المرحلة الأولى من القرية الأولمبية بالغردقة, ومن المتوقع أن تصل إجمالي تكلفة البيع ما يقرب من 500 مليون جنيه، حيث تصل مساحة الأرض ما يقرب من 25 فدان.

وأوضح أنه تم إسناد أرض الاستاد إلى الاستشاري بمجلس الوزراء، وتم تقسيم الأرض لـ4 قطع استثمارية تتنوع ما بين إنشاء 3 مدارس خاصة، ومول تجاري، حيث لاسيما أنه وفقًا للمكتب الاستشاري سيتم البناء علي مساحة 40% من مساحة الأرض والباقي سيترك مساحات خضراء.

وتساءلت النائبة آية مدني، عن أسباب توقف اصدار الرخصة ومنذ متي تم التقديم عليها ؟وهو ما عقب عليه فراج عبدالمقصود ، وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر بأنه تم التقديم علي الرخصة منذ عام 2001.

كما طالبت النائبة آية مدني بعدم هدم الصالة المغطاة الموجودة باستاد الغردقة ، خاصة أنها تتكلف ملايين الجنيهات ، مع استخدامها كصالة ألعاب متعددة الأغراض، خاصة أن تكلفة البناء حاليا تحتاج إلى اموال طائلة، وهو ما اتفق معه الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة الذي أوصى بعدم هدم الصالة المغطاة أو بيعها للاستفادة منها كصالة متعددة الأغراض.

وتوجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب, برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، إلى محافظة البحر الأحمر لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في عدد من مراكز المحافظة ،وذلك في جولة ميدانية لمدة 4 أيام للعمل علي حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت.