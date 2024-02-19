لقاء أولاد العم لا غالب ولا مغلوب.. تعادل سلبى يحسم لقاء الزمالك والدراويش في “دوري Nile”

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين فريقي الزمالك والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء لقاء الإسماعيلي والزمالك، هادىء في أغلب شوطي اللقاء، باستثناء بعض الفرص التي أتيحت للفريقين على فترات خلال المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي والزمالك، ينال لاعب الإسماعيلي محمد عمار بطاقة صفراء، بعد إعاقة سيف الجزيري مهاجم الأبيض على منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 51 حل مصطفى الزناري بديلا لإبراهيما نداي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي والزمالك.

وفي الدقيقة 73 من الشوط الثاني، أجرى الزمالك التغيير الثالث بخروج شيكابالا ليحل بدلا منه ناصر ماهر لاعب الأبيض الجديد.

وفي الدقيقة 77، أجرى الإسماعيلي التبديل الأول بخروج عبد الرحمن الدح وخروج البوركيني إيريك تراوري بدلا منه.

وبعد أن تقاسم الفريقين نقطتى اللقاء، رفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة، وظل في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الأبيض 9 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مثلهما وخسر في ثلاثة لقاءات.

فيما رفع فريق الإسماعيلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الدراويش 12 مباراة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهما، بينما تلقى الخسارة في 6 مباريات.