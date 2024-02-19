بيراميدز فى الكونغو الأربعاء لمواجهة مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 

يستعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لمغادرة القاهرة في متجهة إلى الكونغو ظهر يوم “الأربعاء”، وذلك استعدادا لمواجهة مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وسوف يحل فريق بيراميدز ضيفا على نادي مازيمبي باستاد مازيمبي بمدينة لوممباشي بالكونغو، في الثالثة عصر “السبت” المقبل بتوقيت القاهرة، خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقرر المدير الفنى لفريق بيراميدز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، منح الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا “الثلاثاء”، بعد الفوز على الاتحاد في الدوري والفوز على زد وديا، قبل السفر للكونغو.

وسيؤدي الفريق تدريبه الأخير بالقاهرة صباح “الأربعاء” القادم على استاد الدفاع الجوي، يعلن بعدها المدير الفني القائمة التى اختارها للسفر ظهرا على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة بيراميدز لنقل البعثة مباشرة إلى لوممباشي لخوض اللقاء الهام.