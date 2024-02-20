نقل حسام حسن مدرب «الفراعنة»  للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن ، لوعكة صحية مفاجئة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت في الدوري المحلي يوم أمس «الاثنين».

و تم نقل حسام حسن لأحد المستشفيات المحلية وتم تعليق محاليل له، قبل أن يخرج من المستشفى فجر اليوم «الثلاثاء».

وكان حسام حسن برفقة جهازه المعاون، قد تواجد في مباراة الزمالك والإسماعيلي على استاد الإسماعيلية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، لمتابعة عدد من اللاعبين قبل انطلاق معسكر المنتخب يوم 13 مارس المقبل، استعدادا للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من من 22 حتى 26 من ذات الشهر.

وتولى حسام حسن، تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

وفي سياق أخر، قال المشرف على لجنة المسابقات باتحاد الكرة عامر حسين: «حسام حسن طلب الحصول على أسبوع مع اللاعبين قبل التوقف الدولي في مارس المقبل، وبالتالي لا أحد سيتأخر على مطالبه، مشيرا إلى أنه بدأ في عمل تصور حتى الجولة الثلاثين من الدوري، وتم تقديمها منذ ساعات إلى أحمد دياب، من أجل الحصول على الموافقات الأمنية عليها، على أن يكون يوم 12 مارس المقبل آخر مباراة لكل الأندية».