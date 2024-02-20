محمد معروف حكمًا لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

استقر رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا، على تعيين محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر المقرر إقامتها في 8 مارس المقبل بالسعودية.

وكانت لجنة الحكام، قد قررت إسناد إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك للحكم محمد معروف، في ظل التمسك بتعيين حكم مصري للقاء، بعد المستوي المتميز الذي ظهر عليه الحكام المصريين في كأس الأمم الإفريقية 2023 التي احتضنتها كوت ديفوار مطلع العام الجاري.

وستُقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي، يوم 8 مارس المقبل على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد قرار إقامته بالمملكة لأول مرة، ليكون أول مناسبة كروية مصرية تستضيفها السعودية، بعد سيطرة الإمارات عدة سنوات على احتضان منافسات بطولة كأس السوبر سواء الثنائي أو الرباعي الذي أُقيم في ديسمبر الماضي لأول مرة.

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، إضافة إلى نقلها عبر قناة إم بي سي مصر، علي أن يسبقها ستوديو تحليلي للإعلامي مدحت شلبي، ثم ستوديو آخر مشترك يجمع بين إبراهيم فايق ووليد الفراج، على أن يكون التعليق على اللقاء من جانب مدحت شلبي.

ويحصل كل فريق من الأهلي والزمالك الحصول على 100 ألف دولار قبل المشاركة، إضافة إلى حصول الفائز باللقب على 350 ألف دولار آخر، و150 ألف دولار للخاسر، أي بمجموع 700 ألف دولار، وفق ما أعلنه عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عامر حسين.