3 لقاءات فى ختام الجولة الـ«13» لمسابقة «دورى Nile»

تختتم اليوم «الثلاثاء»، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات، تجمع سيراميكا مع الجونة، والمصري البورسعيدى مع بلدية المحلة، والداخلية مع فاركو.

سيراميكا كليوباترا والجونة

في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وعلى ستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، تنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة

ويأمل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي في تجاوز مرارة الهزيمة على يد نادي الإسماعيلي في الجولة الماضية بثنائية لهدف، فيما يسعى نادي الجونة في الفوز والتقدم خطوة بخطوة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويأتى فريق سيراميكا كليوباترا فى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، وبنفس الرصيد من النقاط وبنفس عدد المباريات، يحتل فريق الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما كان فريق الجونة، قد وقع في فخ التعادل مع فريق النادي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي كان فريق الجونة متقدمًا فيها.

الداخلية وفاركو

وفي تمام السابعة مساء اليوم، يحل فريق فاركو ضيفًا على فريق الداخلية بملعب ستاد بتروسبورت، في ختام منافسات الجولة الـ 13 للدوري،

ويدخل فريق الداخلية لقاء الليلة أمام فاركو وفي رصيده 7 نقاط يحتل بهم المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وعلى مدار 11 مباراة خاضها فريق الداخلية حتى الآن بالموسم الحالي من بطولة الدوري حقق الفريق انتصار وحيد فقط، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

وفي المقابل يحتل فريق فاركو المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، حصدهم الفريق السكندري على مدار 10 مباريات بواقع انتصار وحيد وتعادلين مقابل 7 هزائم.

ويدخل كلا الفريقين مباراة الليلة وكل منهما يسعى لتحقيق الفوز وحصد نقاط اللقاء الثلاث على أمل تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري والهروب من مؤخرة جدول المسابقة، وتفادي تعقيد موقفه في صراع النجاة من شبح الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

المصري البورسعيدي وبلدية المحلة

وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب برج العرب، يستعد فريق نادي المصري البورسعيدي، لمواجهة نظيره الجونة، في الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتى فريق المصري البورسعيدي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث لعب الفريق البورسعيدي 10 مباريات، فاز في 5 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، بينما تلقى الخسارة في مباراتين.

أما فريق بلدية المحلة فيحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث لعب الفريق الساحلي 11 مباريات، فاز في 3 مواجهات وتعادل في 4مباريات، بينما تلقى الخسارة في 4 مواجهات.