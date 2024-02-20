وفاة أندرياس بريمه الألمانى قاهر أرجنتين مارادونا في مونديال 1990

فقدت الكرة الألمانية واحدا من نجومها التاريخيين «الثلاثاء»، بعد إعلان وفاة أندرياس بريمه، نجم منتخب الماكينات السابق وفريق كايزر سلاوترن الألماني.

وأعلن نادي كايزر سلاوترن وفاة أندرياس بريمه، عن عمر يناهز الـ63 عاما، بعد مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم، سواء على صعيد الأندية أو منتخب ألمانيا.

وقال النادي الألماني في بيان له: «ينعي كايزر سلاوترن وفاة أندرياس بريمه.. لقد ارتدى قميص الشياطين الحمر لمدة 10 سنوات وقاده ليصبح بطلا للدوري الألماني وكأس ألمانيا».

وأضاف كايزر سلاوترن: «في عام 1990 قاد بريمه منتخب ألمانيا لحصد لقب كأس العالم، بعدما سجل ركلة جزاء حاسمة، وأصبح أسطورة لكرة القدم. النادي في حالة حداد وقلوبنا مع عائلة أندي وأصدقائه».

وكان أندرياس بريمه، قد سجل هدفا من ركلة جزاء في وقت قاتل قرب نهاية المباراة ليقود منتخب ألمانيا للفوز على الأرجنتين حامل اللقب حينها 1-0، في نهائي مونديال 1990 الذي استضافته إيطاليا».

وأصبح الظهير الأيسر، والمتخصص في الكرات الثابتة حينها، أسطورة للكرة الألمانية، بعدما تسببت ركلته في تتويج ألمانيا بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، وحرمان منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأسطوري حينها دييغو مارادونا من الاحتفاظ بالمونديال بعد مشوار صعب.

لعب بريمه خلال مسيرته مع فريق بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وغيرهما، قبل أن يعتزل عام 1998، كما خاض الأسطورة الراحل 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها 8 أهداف أبرزها بالطبع هداف التتويج بالمونديال التاريخي.