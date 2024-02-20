في الجولة الـ«13» من «دوري Nile» التعادل يحسم مواجهة الجونة وسيراميكا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 1-1، المواجهة ما بين فريقى الجونة وسيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل اليوم «الثلاثاء»، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

تقدم الجونة عن طريق لاعبه أيمن موكا في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعد أن تلقى كرة عرضية أرضية سددها بقوة في شباك محمد بسام، فيما تعادل اللاعب مروان عثمان لصالح سيراميكا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع «90+4».

بعد الهدف حاول سيراميكا العودة في النتيجة وضغط بشكل كبير في الجانب الهجومي، وكان له ذلك في الدقيقة 80، حينما سجل أحمد بلحاج هدفًا رفضته تقنية حكم الفيديو المساعد بدعوى التسلل.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع كاد صديق إيجولا أن يسجل التعادل ولكن كرته ارتدت من القائم الأيسر لحارس مرمى الجونة.

تمكن سيراميكا من تحقيق التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعدما نفذ أحمد قندوسي ركلة حرة بطريقة متقنة حولها مروان عثمان لشباك الجونة.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 15 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف فقط أمام الجونة صاحب المركز التاسع.

وشهدت المباراة حالتي طرد في الدقيقة الأخيرة بعد تدخل قوي من لاكي إيمانويل، لاعب الجونة، حصل على إثره على بطاقة حمراء مباشرة، ثم طرد لحمد قندوسي بعد البطاقة الصفراء الثانية نتيجة الاعتراض بشكل غير لائق.

من جانبه، حرص نائب رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا طارق أبوالعينينن على الاحتفال بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام وإبراهيم حسن، وذلك على هامش مباراة الفريق أمام الجونة بدوري Nile.

وعبر نائب رئيس مجموعة كليوباترا عن دعمه الكامل للجهاز الفني الوطني لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة.

وحرص طارق ابو العينين خلال اللقاء الذي جمعه مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب على هامش لقاء فريق سيراميكا كليوباترا مع الجونة بالجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري، على تقديم قميص الفريق للتوأم حسام وإبراهيم حسن، متمنيًا لهم وللجهاز الفني كل التوفيق.

وعلى الرغم من الوعكة الصحية، التي طالت حسام حسن، أمس الاثنين، إلا أن التوأم يرفض الراحة، وحضر مباراة اليوم بين سيراميكا والجونة في دوري NILe، لمتابعة جميع اللاعبين في كل الأندية، لاختيار أفضل العناصر وضمها للمنتخب قبل معسكر مارس.