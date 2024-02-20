محافظ أسوان يستجيب لوفد إعلام النواب باستثناء المناطق الأثرية والسياحية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن المسئولية مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ونعمل على قلب رجل واحد فى تكامل وتناغم، مع سرعة التفاعل مع المطالب الجماهيرية، وجبر خواطر البسطاء بما يصب فى صالح المواطن، ويلبى إحتياجاته، ويحقق المصلحة العامة بأفكار ورؤى مستنيرة خارج الصندوق، مع تعظيم إيرادات الدولة، والسعى المتواصل لزيادة الحركة السياحية وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأعلن محافظ أسوان فى كلمته خلال استقباله وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادرمصطفي وكيل اللجنة تدخله بشكل مباشر لحل أى ملاحظات تم رصدها من قبل اللجنة، ومن بينها استثناء المناطق والمزارات السياحية والأثرية من منظومة تخفيف الأحمال لضمان إنتظام التيار الكهربائى بها، وبالتالي إستمتاع السائحين بها.

واستعرض اللواء أشرف عطية الإنجازات التى فى قطاع التطوير والتجميل التى شهدتها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكون فى أبهى صورها بشكل نموذجى وراقى ومبهر أمام ضيوفها من الأفواج السياحية والزائرين، وذلك وسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وهو الذى سبقه تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد البنية التحتية، فضلاً عن المشروعات المتنوعة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومنظومة التأمين الصحى الشامل بما يساهم فى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى، مؤكداً على أكتمال مشروع التحول الرقمى ومنظومته مما يصب فى مصلحة المشروعات الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتدريب العاملين بالقطاع السياحى على رافد جديد وهو سياحة مشاهدة الطيور لإستغلال مقوماتها الطبيعية ، وتخصيص أقسام بمستشفيات التأمين الصحى للعلاج السياحى، والإرتقاء بالسياحة العلاجية والنقاهة، وتدريب السكان المحليين للقيام بتلك العلاجات على أسس علمية، وهو ما توازى مع تنفيذ مشروع تطوير شامل وإبراز الهوية البصرية على مختلف المواقع التى تم تطويرها، وجارى العمل على إكتمال الممشى الزجاجى بكورنيش النيل ، علاوة على الزخم الثقافى والفنى والمتمثل فى العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية الدويلة ، ومنها أيادى مصر للحرف التراثية ، والتمور ، وأسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون ، والمحافظات الحدودية، وتعامد الشمس، وأشار أشرف عطية بأنه تكامل مع ذلك إنجاز بعض المشروعات الثقافية مؤخراً كمكتبة مصر العامة، والدورة الـ 28 للسمبوزيوم، إلى جانب مشروعات وأفكار مستقبلية يتم دراستها مثل أوبرا نفرتارى للمؤلف الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، وإستراحة نقطة مدار السرطان على طريق أسوان / أبو سمبل البري، فضلاً عن تنظيم مهرجان أفلام المرأة، لافتاً إلى أن المحافظة تقوم أيضاً برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية والأثرية من خلال رفع البنية التحتية والطرق والمداخل والمبانى المحيطة، وتطبيق المنظومة الرقمية لتأمين الطرق والمركبات والأفراد ، وتولى المحافظة أيضاً عناية كبيرة، وإهتمام بالبيئة الخضراء والطاقة النظيفة من خلال تحويل سيارات التاكسى للعمل بالغاز الطبيعى ومشروع الطاقة الشمسية فى بنبان وفارس.

ومن جانبهم أشاد أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بالفكر والوعى المتحضر والراقى لمحافظ أسوان، والجهود المكثفة التى تم بذلها من فريق العمل المعاون له مما ساهم فى تحويل أسوان لبانوراما جمالية لمسوها على أرض الواقع من خلال زياراتهم للمواقع المختلفة، فضلاً عن ما لمسوه من المواطنين لإحترامهم لشخص المحافظ ، فى ظل إهتمامه وحرصه على جبر خواطرهم من خلال التفاعل المباشر مع مطالبهم ومشاكلهم، وتكليف المسئولين بالحل الفوري لها، وتسخيره لكافة وسائل التواصل لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل، معبرين عن شكرهم للواء أشرف عطية لحفاوة الإستقبال.

وأشارت النائبة ضحى عاصى عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إلى إرتفاع قيمة الرسوم السنوية “الجعول” المراسي لأصحاب المراكب السياحية فى وقت نحن فى حاجة فيه إلى دعم السياحة، والتكلفة المرتفعة من رسوم وخلافه تؤثر على حركة السياحة، علمًا بأن المراكب السياحية تضم نسب كبيرة من العمالة، ولابد من دعم السياحة وإزالة كافة العوائق أمام العاملين فيها ،لجلب العمله الصعبة، وعلق المحافظ أن وزارة الرى هى المسئولة عن تحديد الرسوم وتم مخاطبتهم لتخفيضها ولم تتعاون فى هذا الأمر.

ووجه النائب نادر مصطفي لشكر لمحافظ أسوان على قراره بإستثناء المناطق الأثرية والسياحية من تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، وطالب بضرورة إنشاء الطريق الواصل إلى معبد عمدا والسبوع، حيث أن اللجنو أوصت بضرورة إستكمال الأعمال لافتتاح هذا المعبد الهام ،ولم يتم حتى آلان اتخاذ اى إجراءات لتطويرة. ورد محافظ أسوان أن الطريق يحتاج ميزانية كبيرة ولابد من تدخل عدة جهات الآثار والرى والمحافظة لتوفير الميزانيه المطلوبه لتشابك جهات الولايهة.

واشاد النائب عصمت زايد بالتطوير التى شهدته أسوان ،مشددا على ضرورة إستمرار التطوير فى مختلف المناطق السياحيه والأثريه ،بإعتبار أسوان عاصمة للثقافه والسياحه ،وتضم الكثير من المعابد والمناطق الأثرية.

واشارت النائبة منى عمر أن السياح الروس تواجههم مشكلة عدم تفعيل الفيزا الخاصة بهم فى معظم الدول الخارجية ،ويجدوا صعوبة فى التعامل أو قطع التذاكر فى المناطق الاثريه والسياحية، ورد المحافظ أن الدكتور خالد شريف مساعد وزير الآثار للتحول الرقمى ،وعد بحل تلك المشكلة.

وطالبت النائبة منال هلال بضرورة إلقاء الضوء على الفعاليات التى تقوم بها الوزارات والمحافظة من خلال الدعايا والإعلام، متسائلة أن الديفيليه المقام فى النيل لم يحضره عدد كبير واهالى أسوان لم يشاركوا فى هذه الفعاليه الكبيرة، ولابد من التنظيم الجيد بين كافة الأجهزة والوزارات لإظهار الفعاليات بمظهرها اللائق، خاصة وأن الديفليه على سبيل المثال كان رائع وكان يجب استغلاله أفضل من ذلك.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة والهدايات التذكارية التى تحمل طابع الهوية البصرية لأعضاء اللجنة، والذين قاموا على مدار 4 أيام بتفقد العديد من المناطق الأثرية والمواقع الثقافية ، فضلاً عن مشاركتهم فى المهرجانات التى شهدتها أسوان خلال الفترة الحالية.