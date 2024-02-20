إعلام النواب تطالب بتسهيل إجراءات زيارة معبد كلابشة لتحقيق التنمية السياحية

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة أن معبد كلابشه يقع خلف بحيرى ناصر وتم نقل المعبد عام ١٩٦٢ حتى ١٩٦٣ من منطقه كلابشة القديمة على بعد ٥٥ كم جنوب السد العالي.

جاء ذلك خلال تفقد وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب أعمال التطوير فى المعبد، وأكد “سعيد” أن المعبد بني في العصر الروماني و خصص هذا المعبد لعباده الإله مندوليس النوبى.

وأضاف: إنه يقع في حيز معبد كلابشه ثلاث معابد الأول معبد جرف حسين الذي اعيد تركيبه بواسطه المجلس الأعلى للآثار عام ٢٠٠٣، بالاضافة الى معبد بيت الوالي بناه الملك رمسيس الثاني ويضم هذا المعبد نقوش تمثل الحياه اليوميه في فتره الملك رمسيس الثاني وكذلك انتصاراته على النوبيين وكذلك أيضا تم تاليه الملك رمسيس الثاني في هذا المعبد، أما المعبد الثالث هو مقصوره قرطاس بني في العصر البطلمى لم يتبقى من هذا المعبد سوي مقصوره ذو تيجان حتحورية.

وأشار مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة إلى أن اهم نقاط التطوير داخل معبد كلابشه عمل اللوحات الإرشادية التي توضح مسار الزياره وشرح النقوش المعابد الموجوده داخل المعبد بالاضافه الى انشاء حمامات بالجهود الذاتيه دون تكلفه المجلس الأعلى للآثار اي أعباء مالية وايضا تركيب شبك حديدي بدايه من صاله الاعمده التانيه وذلك لحمايه المعبد من مخلفات الطيور موضحا جاري عمل مرسي حجري جديد لاستيعاب اللنشات القادمه و تطوير الإضاءة وجاري انشاء ثلاث غرف أحدهما للاثريين والأخرى للامن والثالثة كنترول داخلي.

وأوصت اللجنة بتسهيل إجراءات زيارة السياح من خلال منفذ واحد يضم ممثلين لكافة الأجهزة الحكومية فى ظل تزايد عدد السياح، وإعادة الروح إلى المعبد فى ظل إستهداف القيادة السياسية والحكومة على زيادة الموارد وتنمية السياحة.