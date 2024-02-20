رياضة النواب توصي بتركيب تكييفات لغرف التكامل الحسي بمراكز الشباب بالصعيد

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب بتوفير تكييفات لغرف التكامل الحسي بمركز شباب الغردقة، وذلك للعمل على توفير سبيل الراحة لذوي الهمم، خاصة أن تلك الغرف مغلقة وتشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب خلال الزيارة الميدانية للجنة لعدد من مراكز الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر: إن اللجنة تولي اهتمام كبير بذوي الهمم وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطاهم اهتمام غير مسبوق.

وطالب رئيس لجنة الشباب بمد فترة العمل في مراكز التخاطب وغرف التكامل الحسي علي فترتين خلال فترة الصيف، خاصة أن الأعداد كبيرة والمساحة المتاحة لا تستوعب تلك الأعداد، مما يؤرق أطفالنا من ذوي الهمم، لافتًا إلي أن اللجنة ستتابع مع وزارة الشباب تنفيذ تلك التوصيات.

وأوضح أن درجات الحرارة في محافظات الصعيد تشهد ارتفاعا كبيرًا، وهو ما يتطلب تركيب تكييفات في غرف التكامل الحسي خاصة أنها تفتقد لجميع عوامل التهوية، حيث تعتمد عملية التعليم الخاصة بها علي اظلام المكان وغلق جميع النوافذ، حتى تظهر الألوان التي يتعلم عليها الاطفال ذوي الهمم.

وأشاد رئيس اللجنة بالجهود المبذولة من ادارة البرامج والنشء بالوزارة، حيث شارك أعضاء اللجنة في جانب من محاضرة بمركز شاب الغردقة، لتوعية الشباب بأهمية مواجهة الشائعات والتحرش، وحرص رئيس اللجنة على الإشادة بمثل تلك البرامج التي تكسب الشباب مهارات كبيرة في التعامل مع الأزمات ومواجهة الشائعات.

ويضم وفد اللجنة كل من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي، والنائبة آية مدني، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمود توشكي والنائبين السيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر.