وفد صحة النواب يتفقد مستشفي المسلة بأسوان ويطالب بزيادة الكوادر الطبية الشبابية

تفقد وفد برلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبدالحميد مستشفى المسلة التخصصي بمحافظة أسوان، ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنة البرلمانية للمحافظة وتستمر لمده ثلاثة أيام، لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرًا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واصطحب الوفد البرلماني المدير التنفيذي لهئية الرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني والدكتور طه جابر مدير مستشفي المسله في جولة تفقدية للمستشفي وأقسامها واطلعوا علي طلبات المنشآت الصحية التابعه للتأمين الصحي وما تحتاجه لتوفير افضل خدمه ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل والمترددين علي المستشفي والتي تشمل اقسام الاشعه والطواريء والعيادات الخارجيه العنايه المركزيه ووحدة المناظير وأقسام الباطنه وقسم العزل و الاطفال ووحدة الغسيل الكلوي.

وطالب أعضاء الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب بتوفير الكوادر الشبابيه الطبيه الدربه مع تأهيل الكوادر الطبيه الشبابية وهو ما رصدته اللجنه من نقص في الكوادر الطبيه في المنشآت الصحية بالمحافظة كما طالب الوفد بتوفير مخازن علاجيه لوحده والغسيل الكلوي بالمستشفي.

ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في اسوان ووكيل وزارة الصحة بأسوان دكتورة حنان انور ورحاب علي مدير عام الهيئة العامه للاعتماد والرقابة الصحية وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان ومن ديوان عام المحافظة ايرين وديع نائب مدير العلاقات العامة.

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب النائبو سهير عبدالحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود ابو الخير و النائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الالفي والنائبة راويه مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة جمانا عمارة والنائبة ريهام عبد النبي.