وفد برلماني يزور الحديقة النباتية بأسوان

أكد الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة النباتية بأسوان، أن الحديقة عبارة عن جزيرة مستقلة وسط نهر النيل أمام مدينة أسوان، وقد تكونت طبيعيا من ترسيب الطمي على الصخور الموجودة أصلاً فى مجرى النيل، ويوجد بالشرق منها جزيرة أخرى أكبر تسمى جزيرة إليفنتين، ويوجد بالغرب منها الضفة الغربية للنيل وهى منطقة جبلية بها مقابر الملوك والنبلاء الفراعنة وتعلوها قبة أبو الهوا وبها مقبرة أغاخان.

وأضاف “محمود” خلال استقباله وفد من لجنة السياحة والإعلام بمجلس النواب: أن الجزيرة مساحتها حوالى 17 فدان، طولها يصل الى 650 متر، أقصى عرض لها حوالى 115متر، والحديقة مقسمة الى 27حوض رئيسى بواسطة 4 ممرات طولية و 9 ممرات عرضية .

وأشار مدير الحديقه النباتية بأسوان أن أرض الجزيرة سابقا كانت تزرع ببعض الأعلاف الخضراء بواسطة بعض الأفراد النوبيين وكانت تسمى بالنوبى ‘جت نارتي’ أي جزيرة النطرون ، وكانت تروى بواسطة ساقيتين احداهما فى الجهة الشرقية والأخرى فى الجهة الغربية من الجزيرة . في عام 1898م أتخذها المعتمد البريطاني اللورد كتشنر معسكرا ومقرا لقيادته أثناء حملته على السودان فسميت ‘بجزيرة السيردار ‘، وبعد رحيله عنها أخذتها وزارة الأشغال العمومية آنذاك (وزارة الرى حاليا) وحولتها الى حديقة عامة . في عام 1928م وفي عهد الملك فؤاد الأول انضمت الحديقة إلى وزارة الزراعة وعرفت باسم ‘ جزيرة الملك’ ، ثم أتخذت مركزا لزراعة النباتات الأستوائية وتحت الأستوئية لأنها تعتبر بيئة جيدة لهذه النباتات بدلا من زراعتها فى وجه بحرى داخل صوب دافئة مكلفة.

وعن مميزات الحديقة قال “محمود”: تعتبر الحديقة متحفا طبيعيا ينمو فيها العديد من النباتات الأستوائية وتحت الأستوئية ، وبها العديد من ألأنواع النباتية التى لامثيل لها فى حدائق أخرى فى مصر ، كما أنها تعد أحد المعالم السياحية والمزارات الهامة فى أسوان بسبب موقعها المتميز الفريد .

شارك فى الزيارة النائبة ضحى عاصي عن حزب التجم، والنواب منى عمر، نادر مصطفى، عصمت زايد، منال هلال.