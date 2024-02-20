برلمانيون يتفقدون مركز مجدي يعقوب للقلب.. ويطالبون بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى التأمين العام

قام الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبدالحميد اليوم الأربعاء، بزيارة مركز اورام اسوان ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنه للمحافظة لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وتفقد الوفد البرلماني بصحبه الدكتورة رجاء اسحق مدير مركز الاورام المبني وأقسامه التي تشمل عمليات جراحه الاورام ووحده المسح الذري وأقسام الرعايه المركزة وقسم المناظير وقسم الطواريء والعيادات الخارجيه وتحدث أعضاء اللجنه مع المواطنين المترددين علي المركز للوقوف علي مدي الخدمه المقدمة لهم لتذليل أي عقبات تواجههم مطالبين بتوسعه أحدي المباني للمركز مع إعادة تأهيله لكي يستوعب عدد المرضي المترددين علي المركز.

كما تفقد الوفد البرلماني مستشفي التأمين الصحي القديم وطالب وفد لجنه الشون الصحية بمجلس النواب سرعه الانتهاء من مستشفي التأمين الصحي القديم بأسوان المتوقف أعمالها منذ ٢٠١٨ ورفع كفائتها بعد اخلائها من العيادات خاصه انها اكبر مستشفي متواجده في اسوان كما طالبوا بنقل وحدتي الغسيل الكلوي داخل المستشفي التأمين الصحي إلى مكان آخر لحين الانتهاء الكامل من أعمال تطوير المستشفي مع تحديد جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير .

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب النائبه سهير عبدالحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود ابو الخير والنائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الالفي والنائبة راويه مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة جمان عمارة والنائبة ريهام عبد النبي.