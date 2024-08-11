التعادل الإيجابى يحسم نتيجة لقاء الداخلية وفاركو في “دوري Nile”

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، اللقاء الذى جمع بين فريقي الداخلية وفاركو، فى منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

في تمام الساعة السابعة مساء، انطلق لقاء الداخلية وفاركو، على ملعب السلام، فى منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم فريق فاركو بالهدف الأول في مرمى فريق الداخلية عن طريق اللاعب وليد علي في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

فيما تعادل فريق الداخلية في الدقيقة 61 من الشوط الثاني في مرمى فاركو عن طريق اللاعب كيامبادى من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق فاركو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق السكندري 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات، بينما تلقى الخسارة في 7 مواجهات.

فيما رفع فريق الداخلية رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حيث لعب الفريق 12 مباراة، فاز في لقاء وحيد وتعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 6 مباريات.