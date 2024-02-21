مانشستر سيتي يتخطى برينتفورد ونقطة تفصله عن ليفربول المتصدر

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه برينتفورد بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي ليرتقي إلى مركز الوصافة.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب المان سيتي النرويجي إيرلينج هالاند، في الدقيقة 71، بعدما تقدم بالكرة من منتصف الملعب ليتجاوز أحد مدافعي برنتفورد قبل أن ينفرد بالحارس ويضعها في الزاوية اليمنى.

وبهذا الفوز يتساوى مانشستر سيتي، الذي لم يخسر في آخر 10 مباريات في الدوري، مع منافسيه على اللقب ليفربول وأرسنال في عدد المباريات التي خاضها، وأصبح لديه 56 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على أرسنال، وفي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري على بعد نقطة واحدة من ليفربول المتصدر.

فيما أهدر برينتفورد الذى تجمد رصيده عند 25 نقطة وبقي في المركز الـ14، فرصة ثمينة مبكرة أيضا حيث تلقى فرانك أونياكا تمريرة من يوان ويسا وسدد لكنها كانت في اتجاه جسد الحارس إيدرسون مباشرة ليتصدى لها.

واستعاد مهاجم المان سيتى هالاند، والذي دفع الكاميرا قبل 3 أيام لإحباطه بعدما أهدر 9 فرص للتسجيل محققا الرقم الأسوأ في مسيرته في التعادل 1-1 مع تشيلسي، حسه التهديفي ورفع عدد أهدافه في الدوري إلى 17.

وبذلك يكون هالاند قد سجل في شباك جميع الفرق التي لعب أمامها في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يسبق لهداف الدوري الموسم الماضي مواجهة لوتون تاون بعد.