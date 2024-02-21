وسط غيابات كثيرة للاصابة.. ليفربول يواجه لوتون للحفاظ على الصدارة

تبدأ اليوم «الأربعاء» المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليج»، بمواجهة فريق ليفربول المتصدر أمام ضيفه لوتون تاون، بسبب التزام «الريدز» بخوض مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة يوم «الأحد» القادم.

ويسعى ليفربول خلال المباراة للحفاظ على الصدارة التي يتربع عليها بفارق نقطتين أمام أرسنال، ونقطة واحدة من مانشستر سيتي حامل اللقب.

وعلى الرغم من أن المباراة تبدو سهلة على الورق ضد لوتون، والذي يقبع في المركز الـ18 ولم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات، فإن فريق يورجن كلوب يعاني من غيابات عديدة قد تقلقه قبل مواجهة لوتون.

وكان «الريدز»، قد خسر جهود كورتيس جونز والبرتغالي ديوجو جوتا والأوروجوياني داروين نونييس في الشوط الأول من المباراة الماضية التي فاز فيها على برنتفورد 4-1 بسبب الإصابة.

وأكدت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن جونز وجوتا سيغيبان عن مواجهتي لوتون تاون وتشيلسي، بالإضافة إلى غياب الظهير ترنت ألكسندر أرنولد، المجري دومينيك سوبوسلاي وحارس المرمى البرازيلي أليسون بسبب إصابات مختلفة.

فيما استعاد كلوب هدافه المصري محمد صلاح الذي سجل هدفا وصنع تمريرة حاسمة بعد دخوله بديلا في المباراة الماضية ضد برنتفورد.

ويتطلع ليفربول للتتويج بجميع الألقاب الممكنة هذا الموسم، لتكريم مدربه كلوب الذي سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي، بأفضل طريقة.