تعرف على قائمة الأهلي المسافرة إلى غانا لمواجهة ميدياما

تتواجد حاليًا بعثة النادى الأهلى فى مطار القاهرة، استعدادا لاستقلال الطائرة الخاصة التى ستقلهم إلى غانا لمواجهة ميدياما الغانى يوم «الجمعة» المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث خاض الفريق مراناً صباحياً على ملعب التتش قبل بدء رحلة غانا.

وكان الجهاز الفني الجهاز الفنى للأهلى، قد استقر على التدريب مرة واحد فى غانا غداً الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة، التي يتطلع فيها الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي من البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

ويأتى فريق الأهلى فى صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد، صاحب المركز الثاني، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني، فيما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويرأس البعثة عضو مجلس الإدارة مهند مجدي، الذي حرص على التواصل الأيام الماضية مع السفير المصري فى غانا للترتيب للمباراة المرتقبة وإنهاء إجراءات استقبال الفريق وملاعب التدريب وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير، حمزه علاء، مصطفي مخلوف – خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم الدبيس، أكرم توفيق – خط الوسط: رضا سليم، إمام عاشور، بيرسي تاو، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كريم فؤاد، كريم نيدفيد، مصطفى أبو الخير- وفى الهجوم: وسام أبو علي، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر.