فريدة عثمان تحرز برونزية 50 متراً فراشة في بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024

أحرزت المصرية فريدة عثمان الميدالية البرونزية فى سباق 50 متراً فراشة للسيدات، في بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024.

وحصدت فريدة الميدالية البرونزية بزمن قدره 25.67 ثانية، فيما انتزعت السباحة السويدية سارة شيوستروم الذهبية بزمن قدره 24.63 ثانية، وجاءت الفرنسية ميلاني إينيك في المركز الثاني وأحرزت الفضية بزمن قدره 25.44 ثانية.

وفي ما يلي أهم نتائج البطولة:

البرتغالي ديوغو ماتوش ريبيرو يفوز بذهبية سباق 100 متر فراشة.

الأوكراني فلاديسلاف بوخوف ينال ذهبية سباق 50 متراً سباحة حرة.

الإيطالية سيمونا كواداريلا تفوز بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر حرة للسيدات

الأمريكية كلير كورزان تظفر بذهبية 200 متر سباحة على الظهر.