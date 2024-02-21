المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية:   مصر قدمت نموذجاً يحتذى به في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة والأشقاء الفلسطينيين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الاربعاء، الدكتورة حنان البلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، والدكتور نعمه عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تكثيف التعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، لتقديم الدعم الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمصابين والمرضى اللذين تستقبلهم مصر لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

وأضاف “عبالغفار” أن الوزير أكد في هذا الشأن على أهمية وضع خطة عمل مشتركة بين الوزارة والمنظمة للتعامل مع الأزمات الصحية، موضحاً أن مصر تستقبل أعداد كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين من المصابين والجرحى وأسرهم، مما يحتم تعظيم التعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتوفير ما يلزم للمستشفيات من مستلزمات طبية وأدوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بأفضل جودة.

وتابع “عبدالغفار” أن الوزير أكد على تقديم كافة سبل الدعم للمنظمة لإنشاء نظام مميكن ولوحة بيانات تُحدث باستمرار “داش بورد”، لتصبح مظلة تنظيمية مميكنة لتنظيم التعاون والدعم بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، بما يساهم فى تنظيم منظومة العمل وسهولة تتبع المساعدات والتأكد من وصولها لمستحقيها، حيث حرص الوزير في هذا الشأن على تفقد الدكتورة حنان البلخي والدكتور نعمه عابد للغرفة المركزية لإدارة الأزمات ومركز القيادة والسيطرة بالوزارة والذي يضم عدد كبير من شاشات المتابعة اللحظية لمؤشرات الأداء من قواعد البيانات، وذلك للاطلاع على التجربة الناجحة للوزارة في هذا الشأن والاستفاده منها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة حنان البلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، على أن مصر قدمت نموذجاً يُتحذى به في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة والأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة على استعداد المنظمة لتوفير كافة سبل الدعم لمصر على كافة الأصعدة الصحية.