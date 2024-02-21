الليلة فى دوري أبطال أوروبا.. مواجهة قوية بين برشلونة ونابولى

في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم «الأربعاء»، في تمام العاشرة من مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» في مدينة نابولي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا2023-2024، يحل فريق برشلونة الإسبانى، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق نابولى الإيطالي.

ويُذكر أن فريق برشلونة قد تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدره ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن بورتو الذى حسم الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، فيما جاء فريق نابولي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 1 وخسارة 2 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 9 أهداف.

وبشكل واضح، فإن فريق برشلونة يتفوق على نظيره فريق نابولي من خلال المواجهات الأوروبية الرسمية الأربع، التي جمعت بينهما فى مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز برشلونة فى مباراتين وتعادل في مثلهما، فى حين لم يتذوق فريق نابولى طعم الفوز في أى مباراة أوروبية رسمية على البارسا، وهو ما يعزز فرص الفريق «الكتالوني» في دور الـ 16 بالمسابقة الأوروبية.

ويستضيف فريق برشلونة مواجهة الإياب على ملعبه فى «مونتجويك الأولمبي»، في العاشرة من مساء الثلاثاء الموافق 12 مارس المقبل.