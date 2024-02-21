منتخب الطاولة سيدات يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

حقق منتخب سيدات الطاولة إنجازًا تاريخيًا، بعد أن وصل لثمن نهائي بطولة العالم بكوريا الجنوبية، بالفوز على نظيره منتخب تشيلي بنتيجة 3-0.

وشارك منتخب سيدات الطاولة في المباراة باللاعبات: دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي، ونجح المنتخب في حسم المباراة لصالحه والتأهل لثمن نهائي البطولة، ومن المنتظر أن يواجه منتخب سيدات الطاولة نظيره المنتخب الروماني اليوم «الأربعاء».

ومن جانبه، حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على التواصل مع بعثة المنتخب من أجل مؤازرة الفريق ودعمه، متمنيا لهن التوفيق في باقي مشوار البطولة.

وكان منتخب السيدات، قد تمكن من احتلال المركز الثاني في مجموعته بعد تحقيق الفوز بالمباراة الأولى على منتخب التشيك بنتيجة 3-1، يوم «السبت» الماضي، قبل أن يخسر من المنتخب الفرنسي في المباراة الثانية، فيما فاز على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3-1 وأخيرًا الفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0.

وتضم قائمة منتخب سيدات الطاولة كلًا من، دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي ويسرا حلمي ومروة الهضيبي، ويقود منتخب سيدات الطاولة مديرًا فنيًا ماجد عاشور، بالإضافة إلى المدرب العام عماد مصيلحي، ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أشرف عاشور، إضافة إلى تواجد رئيس الاتحاد المحاسب معتز عاشور لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.