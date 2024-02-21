اتحاد الكرة يتابع ترتيبات إقامة نهائي كأس مصر في الرياض

توجه المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري وليد العطار، إلى المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة الرياض، لمتابعة الترتيبات الخاصة بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في السعودية، بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، حيث يُقام النهائى لأول مرة خارج مصر.

وتشهد زيارة وليد العطار للسعودية عدة اجتماعات مع مسئولي موسم الرياض، والذي تقام مباراة نهائي كأس مصر كواحدة من ضمن فعالياته.

وزار العطار ملعب «الأول بارك» بالعاصمة السعودية الرياض، وهو الملعب الخاص بفريق نادي النصر السعودي، والذي ستقام عليه مباراة نهائي كأس مصر والتي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك يوم 8 مارس المقبل.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، قد وافق على إقامة مباراة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع موسم الرياض، على أن يحصل اتحاد الكرة على عائد مالي يصل لنحو 2 مليون دولار، نظير إقامة مباراة نهائي كأس مصر في السعودية، فيما يحصل الفائز بمباراة نهائي كأس مصر على مكافأة قيمتها تصل لنحو 450 ألف دولار، ويحصل الفريق الخاسر على نحو 200 ألف دولار.

وفي السياق نفسه، استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة على تعيين طاقم حكام مصري لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، حيث رفض رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم فيتور بيرير،ا فكرة الاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.