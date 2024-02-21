قائد فريق ميدياما السابق: الفوز على الأهلي مفتاح تأهلنا.. وعاشور لاعب مرعب

قال كابتن فريق ميدياما الغاني السابق جوزيف زوتاه، عن مواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقا، مؤكدًا أن تحقيق الفوز على الأهلي هو فرصتهم الوحيدة للتأهل من هذه المجموعة، كما أبدى تخوفه من أمام عاشور الذي وصفه باللاعب المرعب في تشكيلة الأهلي.

وقال جوزيف زوتاه في تصريحات له: «الفوز على الاهلي فرصتنا الوحيدة إذا أردنا التأهل من المجموعة، وكل الخيارات متاحة في هذه المجموعة الصعبة وكل الفرق لديها فرصة في التأهل».

وأضاف زوتاه: «الأهلي هو أفضل نادي في افريقيا والفوز عليه يعتبر مفاجاة بالتاكيد بالنسبة للجميع ولكن لدينا كامل التركيز لتحقيق الفوز في هذه المباراة».

وعن أكثر اللاعبين خطورة في الأهلي قال: «إمام عاشور لاعب مرعب، منذ مباراتنا الأخيرة مع الأهلي وأنا اتابعه، فقد شاهدته بعدها في كأس العالم للأندية وبطولة أمم أفريقيا، وهو لاعب رائع وذكي ويمتلك كل المقاومات من مهارات وتسديد وقوة بدنية لذلك أعتبره أخطر لاعب بالنسبة لي في الاهلي».

وعن غياب محمد الشناوي، وتواجد مصطفى شوبير في كبديلا له بعد اصابته قال: «لن يفرق معنا كثيرا لأن الأهلي فريق كبير ولديه قائمة كاملة من اللاعبين المميزين ولا يوجد اختلاف كبير بين الأساسي والأحتياطي».

واختتم تصريحاته قائلا: «نتمنى تحقيق الفوز على الأهلي لانها فرصتنا الوحيدة للاستمرار في البطولة، ورغم صعوبة المباراة بمواجهة أكبر فريق في افريقيا إلا أننا لدينا ثقة في تحقيق نتيجة ايجابية في هذه المباراة».